Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден начали двустороннюю встречу в Белом доме.

Зеленского на входе в Белый Дом приветствовал лично Байден, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Вашингтоне.

По информации Белого дома, в ходе переговоров президенты Байден и Зеленский «будут иметь возможность провести углубленное стратегическое обсуждение предстоящих действий на поле боя». Кроме того, стороны намерены обсудить возможности обучения украинских военных, обеспечивающих США и союзники.

Будут затронуты также темы санкций и экспортного контроля против России, чтобы нанести ей экономический ущерб и обескровить ее военно-промышленный потенциал. Стороны будут также говорить о военной поддержке Украины со стороны США и более 50 других стран.

«Президент Байден будет иметь возможность подчеркнуть в контексте поддержки, что это касается не только того, что мы делали раньше, но и того, что мы будем делать сегодня и продолжим делать столько, сколько потребуется», — отметили в этой связи в Белом доме.

Отдельно будут обсуждаться помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также вопросы гуманитарной поддержки для облегчения испытаний, упавших на плечи украинского народа.

По результатам встречи ожидается совместная пресс-конференция президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как сообщал Укринформ, в среду Президент Украины Владимир Зеленский совершает в Соединенных Штатах свой первый после российского полномасштабного вторжения зарубежный визит.