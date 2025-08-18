Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где будет встреча с президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня.

Об этом украинский лидер написал в своем телеграмм-канале.

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что мир должен быть «не так как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса».

По словам президента Украины, Владимир Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения.

«Или когда Украине дали вроде бы «гарантии безопасности» в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость», — подчеркнул президент.

По его словам, сейчас у украинских военных есть успехи в Донецкой и Сумской областях и выразил убеждение, что удастся защитить Украину.

«Действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру. Спасибо!», — резюмировал Зеленский.