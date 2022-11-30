Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Вашингтон с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, самолет французского лидера приземлился на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в районе 19:40 по местному времени.

Глава французского государства 30 ноября посетит вместе с вице-президентом США Камалой Харрис штаб-квартиру Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На 1 декабря запланирована встреча Макрона и Байдена. На переговорах с американским лидером президент Франции намерен обсудить, в том числе торговые споры двух стран.