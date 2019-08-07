Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником

НАТО обеспокоена последствиями решения Турции закупить российские системы С-400, однако уверена, что Анкара останется «ценным» союзником и продолжит вместе с альянсом работать над другими вопросами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в апреле 2020 года, она не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз США.
«Решение Турции закупить системы С-400 – это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса», — сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее, отметив, что у этого решения «также есть последствия для поставок истребителей F-35».
«Вопрос С-400 – это серьезный вопрос, но вклад Турции, ее роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400», — добавил он.