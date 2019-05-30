Генпрокуратура о самоубийстве восьмиклассницы в Баку

Продолжаются интенсивные следственные мероприятия в связи со смертью Элины Гаджиевой.

Об этом говорится в информации Генпрокуратуры.

Согласно информации, по факту самоубийства учащейся восьмого класса школы №162 Сабаильского района Элины Гаджиевой 2004 года рождения, директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к следствию в качестве обвиняемой по статьям 143 (Оставление в опасности) и 314.2 (Халатность, по неосторожности приведшая к смерти потерпевшего) и по решению суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С целью обеспечения всестороннего и объективного расследования уголовного дела продолжаются интенсивные следственные мероприятия с привлечением специалистов Управления образования города Баку.

Так, в рамках расследования дела было допрошено множество свидетелей, в частности, должностные лица школы, где обучалась Э.Гаджиева, а также учителя и одноклассники, были изучены мобильные телефоны и документы, телефонные переговоры и переписки.

Был назначен ряд экспертиз, направлены соответствующие запросы.

Проводятся необходимые процессуальные мероприятия для выяснения причин смерти Элины Гаджиевой, причинно-следственной связи смерти девочки с временем вызова скорой помощи, оказанием медицинской помощи на месте и в больнице, обследованием и лечением в соответствии с диагнозом, запоздалой госпитализацией и другими моментами, представляющими значимость для следствия.

В настоящее продолжаются следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия и выявлению причастных к нему лиц.