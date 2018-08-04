Где тихая гавань для азербайджанских миллионеров?

Время от времени в местных СМИ появляются информации о зарубежной недвижимости азербайджанских депутатов, высокопоставленных чиновников, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса. На минувшей неделе некоторые отечественные сайты со ссылкой на турецкие источники сообщили о новых владельцах-азербайджанцах, купивших апартаменты, виллы, отели в столице и курортных зонах братской страны.

Согласно данным комитета статистики Турции, в июне текущего года азербайджанцы приобрели в этой стране 82 квартиры. Ровно год назад эта цифра составляла 46 квартир. В общей сложности с начала 2018 года наши соотечественники стали владельцами более 410 объектов недвижимости. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 333 квартир и домов. О положительной динамике в этой сфере говорит и тот факт, что в 2016 году 610 наших сограждан, в 2017 году 942 наших сограждан совершили сделку по купле недвижимости в Турции.

Если учесть, что азербайджанские толстосумы вкладывают средства и на европейский рынок недвижимости, то число владельцев пентхаусов, коттеджей и квартир в Великобритании, Германии, Чехии, Болгарии может увеличиться вдвое или втрое, равно как и суммы их покупок.

Однако не все состоятельные азербайджанцы предпочитают данный вид защиты своих инвестиций. Есть немало и таких, которые переводят капитал в западные зарубежные банки, рассчитывая на сохранение коммерческой тайны о владельцах счетов. И действительно, что рядовые наши граждане знают о них? О миллионных счетах бывших и нынешних чиновников Азербайджана мы узнаем, когда в Латвии, Эстонии или другой европейской стране случаются скандалы в связи с отмыванием денег.

Возникает немало вопросов, связанных не только с происхождением и способами зарабатывания этих денег, но и сокрытием этой информации от налоговых служб и общественности. Согласно законодательству, должностные лица должны декларировать сведения о своем имуществе, вкладах в кредитных организациях, ценных бумагах, других ценных финансовых средствах, компаниях, фондах, акциях, долевом участии в предприятиях. Они должны также представить сведения о долгах или обязательствах на сумму свыше пяти тысяч условных единиц.

В плане гласности об имуществе банкиров, бизнесменов, чиновников жителям Казахстана повезло больше. К примеру, совсем недавно они узнали, что за прошлый год 68 тыс. человек сдали подоходную декларацию, из которых порядка 27 тыс. задекларировали денежные средства на сумму 820 млрд. тенге, или около 2,4 млрд. долларов в зарубежных счетах. Комитет государственных доходов сообщил, что средства казахстанцев зарегистрированы в 108 странах. Тихой гаванью для своих денег узкая прослойка состоятельных граждан страны выбрала Сингапур, Швейцарию и Ливан. Кроме того,

в прошлом году казахстанцы задекларировали 12 тыс. объектов недвижимого имущества в 69 странах мира. Большая часть объектов расположена в России, Болгарии, Турции, Великобритании, США и Франции.

Следует напомнить, что в прошлом году Министерство финансов Казахстана присоединилось к Многостороннему соглашению по автоматическому обмену налоговой информацией (CRS), что открывает возможность обмениваться фискалам из 102 юрисдикций, включая страны с льготным налогообложением или так называемые офшоры. Соглашение разрешает налоговым органам без запроса раз в год получать информацию о счетах, депозитах, имуществе и доходах (включая процентные) каждого казахстанца, имеющего активы за границей. Со своей стороны КГД будет запрашивать информацию в казахстанских банках о счетах нерезидентов и в авторежиме направлять их в страну резидентства.

Common Reporting Standard (CRS) – международный стандарт автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей, разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным организации, к CRS присоединилось свыше 100 стран мира, большая часть из которых начала обмен в 2017-2018 годах.

Не известно является ли Азербайджан участником системы CRS? Если да, то почему информация о зарубежных счетах и недвижимости азербайджанских миллионеров не разглашается (без указания имен) и об этом мы узнаем из зарубежной прессы? Если нет, то в чем причина такой изоляции? Что мешает нашим гражданам отчитаться о своих иностранных счетах?

Как отмечает независимый экономист Губад Ибадоглу, несмотря на обязательное декларирование должностными лицами Азербайджана своих доходов, на практике закон не работает. Механизм работы должен был быть выработан Кабинетом министров аж 12 лет тому назад. Но воз и ныне там. Потому как чиновник, представляющий декларацию должен документировать источники средств и имущество, а это просто невозможно, так как не на зарплату живут они. Но даже если чиновники задекларируют доходы, то выяснится, что они бедны. В условиях, где нет верховенства закона, декларирование доходов ничего не решает.

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