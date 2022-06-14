Число людей с инвестиционными активами объемом не менее одного миллиона долларов США в 2021 году выросло в мире на 7,8% — до 22,5 миллиона человек. При этом общее состояние богатейших людей планеты по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 8% — до 86 триллионов долларов. Такие данные приводятся в докладе World Wealth Report, обнародованном консалтинговой компанией Capgemini во вторник, 14 июня.

Число долларовых миллионеров увеличилось за это время и в Германии, которая входит в тройку стран с самым большим числом богатых людей в мире. По данным Capgemini, теперь их в ФРГ 1,63 миллиона. Это на 100 000 человек больше, чем годом ранее.

По оценке Camgemini, на такое развитие повлияли рост курса акций, а также восстановление мирового рынка после пандемийного 2020 года. По словам эксперта компании Клауса-Георга Майера, прогнозы на 2022 год являются гораздо более скромными. Ведь повышение процентных ставок центральными банками в борьбе с высокой инфляцией влияет на настроение на фондовых рынках и курсы акций на биржах. (DW)