Футболист «Ювентуса» Дибала не хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала не хочет играть за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, передает ТАСС.

По информации источника, 25-летний Дибала в разговоре с руководством «Ювентуса» заявил, что хотел бы продолжить выступление в составе клуба под руководством тренера Маурицио Сарри, который возглавил «Ювентус» этим летом. При этом представители «Ювентуса» уже договорились с «Манчестер Юнайтед» и 26-летним бельгийским нападающим английского клуба Ромелу Лукаку об обмене на Дибалу.

Летнее трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, ранее он играл за итальянский «Палермо» и аргентинский «Институто». В составе туринского клуба он четыре раза побеждал в чемпионате Италии, трижды становился обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Италии. В сезоне-2016/17 аргентинец вместе с «Ювентусом» дошел до финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне форвард провел за итальянский клуб 42 матча, забив 10 голов и отдав пять голевых передач.

В составе сборной Аргентины Дибала сыграл 24 встречи, в которых отличился два раза и сделал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года, забив победный мяч в матче за третье место против команды Чили (2:1)