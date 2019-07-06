Французские баскетболистки стали первыми финалистками чемпионата Европы

Женская сборная Франции со счетом 63:56 обыграла команду Великобритании в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу. Как передает ТАСС, игра проходила в Белграде.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Самым результативным игроком встречи стала француженка Марин Жоаннес, в активе которой 20 очков. В составе команды Великобритании больше всего очков набрала Шантель Хэнди — 11.

В финале сборная Франции встретится с победителем встречи между сборными Испании и Сербии, который пройдет позднее в субботу.

| 2019-07-06T22:29:08+00:00 7 июля 2019, 02:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss