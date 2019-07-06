Французские баскетболистки стали первыми финалистками чемпионата Европы

Женская сборная Франции со счетом 63:56 обыграла команду Великобритании в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу. Как передает ТАСС, игра проходила в Белграде.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Самым результативным игроком встречи стала француженка Марин Жоаннес, в активе которой 20 очков. В составе команды Великобритании больше всего очков набрала Шантель Хэнди — 11.

В финале сборная Франции встретится с победителем встречи между сборными Испании и Сербии, который пройдет позднее в субботу.