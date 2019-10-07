Фильм «Джокер» собрал $93,5 млн в первый уикенд проката в США

Фильм «Джокер» (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса собрал в США $93,5 млн в первый уикенд проката. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте журнал Variety.

Картина смогла таким образом установить рекорд, став самой прибыльной по итогам первого уикенда из числа всех фильмов, выпускавшихся когда-либо в октябре. В течение последнего года этот рекорд удерживал фантастический фильм «Веном» (Venom, 2018) Рубена Фляйшера с Томом Харди в главной роли. Ему удалось собрать в прокате $80 млн за первые выходные.

В международном прокате лента о Джокере собрала $140,5 млн. По данным журнала, картина была показана в 22,5 тыс. кинотеатров в 73 странах мира.

Картина рассказывает историю Джокера — главного антагониста супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября «Джокер», главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию «Оcкар» Хоакин Феникс, удостоился «Золотого льва Святого Марка» 76-го Венецианского кинофестиваля.

Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на «Оскар».