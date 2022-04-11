Jam SS отметила 20- летие своей студии и годовщину создания Jam SS Musical & Show Theatre — первого в Азербайджане Театра мюзикла.

Юбилей отметили на сцене Театра песни им.Р.Бейбутова, представив публике культовую постановку «Чикаго».

Мюзикл написан по мотивам одноименной театральной пьесы 1926 года журналистки Морин Даллас Уоткинс. В основу постановки легли два реальных не связанных между собой судебных процесса: Уоткинс обозревала их для газеты «Чикаго Трибьюн» в 1924 году, и ее колонки скандальных новостей пользовались такой популярностью, что она решила написать по ним пьесу.

Оригинальная бродвейская постановка 1975 года была номинирована на несколько премий «Тони», в том числе и за лучший мюзикл, но не получила ни одной. В 1996 году работа была возрождена на Бродвее с обновленной хореографией, и в этот раз была отмечена «Тони» за лучший возобновленный мюзикл, лучшую режиссуру, лучшую хореографию и еще несколькими.

По мюзиклу был снят фильм «Чикаго». Картина вышла на экраны в 2002 году и была отмечена «Оскарами» в шести категориях, в том числе как «лучший фильм».

«Мюзикл — это корона сценического искусства, яркое сценическое действие, в котором артист должен не только петь, но и танцевать, играть, изображать эмоции. Это сложнейший жанр искусства, и я рад, что наша команда успешно работает во благо его развития в Азербайджане», — говорит # руководитель Театра мюзикла, известный хореограф и автор адаптированной для бакинской сцены постановки Азиз Азизов.

Сегодня в репертуаре Jam SS Musical & Show Theatre имеется несколько мюзиклов, которые полюбились бакинскому зрителю. Это — Gatsby, Muolin Rouge, Burlesque, Aladdin и Frozen.

Зрители восторженно приняли постановку «Чикаго», наградив артистов и создателей мюзикла громкими овациями.