В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках Baku Jazz Festival состоялась премьера культового мюзикла «Чикаго», сообщает #.

Отметим, что постановка была подготовлена специально к XX юбилейному фестивалю и адаптирована для бакинской сцены.

Главные роли исполнили звёзды азербайджанского джаза — Орхан Агаев (Билли Флин), Диана Гаджиева (Рокси Харт), Диляра Кязимова (Велма Келли) и Ульвия Рагимова («Мама» Мортон). Режиссёром выступил Азиз Азизов.

Известный своей джазовой музыкой, сатирой и хореографией в стиле Боба Фосса, мюзикл рассказывает о двух женщинах-преступницах, стремящихся к славе в 1920-х годах.

Спектакль произвел яркое впечатление на зрителей.