Европейские фестивали

Лето в Европе — время фестивалей. «Глобалтика» в польских городах Гдыня и Гданьск, составляющих одну агломерацию, вновь собрала в «Колибки Парке» музыку и фильмы со всего света. «Разнообразие мира — главное достояние человечества», — считают организаторы «Глобалтики», в рамках которой проходят также многочисленные дебаты и творческие ателье. А ещё в этом году на фестивале представлена специальная программа, посвящённая знаменательной дате: 100 лет назад в Польше женщины получили право голоса.

В австрийском Зальцбурге, родном городе Моцарта, вновь пульсирует один из самых известных в мире фестивалей классической музыки. Основанный в конце XIX века для представления в основном сочинений австро-немецких композиторов, он стал желанным местом для представления многих мировых премьер.

Программа нынешнего фестиваля удовлетворит самые взыскательные вкусы — 206 концертов, опер и музыкально-театральных спектаклей. До конца августа в Большом фестивальном дворце и на других площадках будет звучать музыка Моцарта и Штрауса, Чайковсого и Бетховена, а ещё в очередной раз будет представлена пьеса Хуго фон Хофманншталя „Имярек» — символ летнего Зальцбургского фестиваля. В роли «Имярека» — Тобиас Моретти.

Психоделическая музыка и культура, йога и медитации, живопись, скульптура и альтернативная медицина, видео-арт и граффити — в такое многогранное мероприятие вылился «Бум-фестиваль» на берегу озера возле старинного португальского города Иданья-а-Велья.

Фестиваль открывается раз в два года в августе обязательно в полнолуние и пользуется славой «самого экологичного в мире»: его гости и участники отказались от всех химических средств для уборки и перешли на сниженное потребление воды, солнечные батареи и ветряные электрогенераторы.