Если 2019-й объявить «годом Карабаха»?..

Призывы представителей различных сегментов общества о применении более решительных и действенных шагов к карабахской проблеме, особенно, усилении роли военных составляющих в процессе, не воспринимаются однозначно – к сожалению, находятся люди, которые видят даже в этом провокационные мотивы.

Безусловно, процесс принятия решений в современном мире является отдельной наукой, т.к. для каждого сценария оцениваются не только соответствующие риски, но и форс-мажорные ситуации.

В этом отношении и карабахская проблема не является исключением. Например, в прошлом году, во время первых крупных военных маневров из-за халатности некоторых чиновников мы пережили настоящую форс-мажорную ситуацию, т.к. в результате аварии на Мингячевирской ТЭС страна в буквальном смысле, погрузилась в настоящую тьму, была приостановлены деятельность не только гражданских структур, но и важнейших, стратегически значимых объектов.

Но мы не обязаны и не должны сверять свои часы с часами некоторых коррумпированных и безответственных чиновников – в противном случае, можем остаться навечно предметом посмешища не только внутри самой страны, но и в его близком окружении.

По этой причине, люди продолжают выступать с различными предложениями, чтобы положить конец тридцатилетней инерции в карабахском процессе.

Мы лично не улавливаем в этом признаков какого-то черного замысла, наоборот, считаем, что мы не можем вечно твердить о том, что наша армия является самой сильной и способной решать любые боевые задачи, — всему есть свое мерило и боеспособность любой армии доказывается и подтверждается непосредственно на поле боя.

Да, во время славных и незабываемых апрельских наступлений 2016 года и при не менее успешных военных операциях в Нахичевани в минувшем году мы частично убедились в этом, но окончательная победа на карабахском военном театре еще не наступила, поэтому чтобы приблизить полную и окончательную политическую и дипломатическую победу нашей армии еще предстоит держать экзамен на боеспособность непосредственно на полях боя.

И мы согласны, что в Армении сейчас складывается совершенно иная ситуация. Обратите внимание на то, что мы не говорим, что в соседней стране утвердилась выгодная или же невыгодная нам ситуация – просто подчеркиваем, что это чуть иная, отличная от прежних лет ситуация и ее детали выяснятся только в наступившем году.

В этом смысле, чтобы принять адекватное решение мы вынуждены чуточку подождать, ибо в этом деле поспешные решения могут только навредить ходу общего процесса.

Отдельные моменты в политике Азербайджана показывают, что официальный Баку готов к диалогу с новой властью Армении – передача части приграничных районов с Арменией в ведение пограничных войск, последние перемены в руководстве азербайджанской общины и призывы о том, что азербайджанская община готова к диалогу с армянской общиной Нагорного Карабаха, могут считаться признаками новой тенденции в процессе разрешения конфликта.

Но понятно, что в перспективе многое будет зависеть от новой власти в Армении, особенно, лично от самого Пашиняна. Еще раз заметим, что в архитектуре тридцатилетнего и трехкомпонентного конфликта (Россия, Армения и Азербайджан) чувствуются отдельные признаки перемен. В этой «триаде» пока что не меняющимся-стабильным звеном остается Россия.

Буквально на днях пресс-секретарь МИД России М.Захарова заявила, что Москва, как один из трех сопредседателей Минской Группы сделает все от нее зависящее, чтобы приблизить решение проблемы.

Чтобы уловить в этом заявлении явные признаки лицемерия и неискренности не надо быть опытным дипломатом – даже ребенку понятно, что многое в карабахском конфликте зависит непосредственно от России…

Но тут есть очень важная, даже архиважная деталь. Пока что, диалог Кремля с новой властью Армении не получается и вероятность того, что он получится хотя бы в ближайшем будущем, слишком мала. В конце минувшего года выслушав заявления Пашиняна о том, что «мы с В.Путиным об этом не говорили, о другом не говорили», невольно спрашивали себя: «Они хоть, о чем – то говорили или нет?».

Вдобавок, даже не успев проститься с Н.Пашиняном, В.Путин поспешил поздравить экс-президента Роберта Кочаряна с Рождеством и Новым годом. Чувствуется, что Кремль работает над совсем новым сценарием. Но над каким? Что же за сценарий? К сожалению, об этом пока можно только догадываться.

Всем ясно, что, если Армения начнет выходить из-под контроля Кремля, тогда Москва ответит на это взаимно – выведя Нагорный Карабах из-под контроля Еревана.

Но все же она сделает это таким образом, чтобы не потерять собственный контроль над этим крошечным, но очень важным конфликтным очагом. Например, даже из прошлогодних «откровений» белорусского президента А.Лукашенко стало ясно, что возвращение пяти районов обусловливалось размещением в зоне конфликта русских или русско-белорусских миротворцев. В принципе, так и должно быть: дядя Джо (имеется в виду И.Сталин) обеспечил российскую империю не только ракетами и ядерным оружием, но и своеобразной политической картой, с помощью которой Кремль еще долго будет управлять ситуацией не только внутри страны, но и за ее пределами.

Поэтому и мы сами должны покончить с собственным инфантилизмом, простодушием и романтизмом в отношении карабахского конфликта: никто не подарит нам Карабах, его можно только вернуть и это должны сделать мы с вами. Еще раз заметим, что нам еще неизвестны намерения новой власти Армении и наступивший год в этом отношении обещает быть определяющим.

Если диалог между В.Путиным и Н.Пашиняном не получится, тогда Россия даст нам «зеленый свет», но при определенных условиях – туда относятся и российские миротворцы, и ОДКБ, и конечно же, ЕАЭС. В спектре интересов Кремля ОДКБ и ЕАЭС занимают отнюдь не последние места. Вдобавок, этого хотят и другие страны СНГ, особенно, его тюркское составляющее – ведь, Азербайджан имеет непосредственное влияние на эти государства.

Еще покойный американский политолог Збигнев Бжезинский называл Азербайджан важной «пробкой», соединяющей Центральную Азию с Западом. Но это влияние в будущем может приобрести и внутриполитические оттенки, по этой причине, лидеры стран Центральной Азии стремятся застраховать своих будущих политических преемников от «дурных ветров» Запада, а для этого и Баку должен быть одним из участников мега-проектов Москвы…

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