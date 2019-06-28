Эрдоган считает, что Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что президент США Дональд Трамп знаком с причинами, по которым Анкара приняла решение закупить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Как передает ТАСС, об этом он заявил в опубликованном в четверг в преддверии саммита G20 в Осаке интервью газете Nikkei.

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года и отметил, что глава Белого дома прекрасно осведомлен о причинах, лежащих в основе турецкого решения закупить российские С-400. «Господин Трамп знает об обеспокоенности Турции (в связи с закупкой у России С-400 — прим. ТАСС), знает, зачем нам нужна эта система и каким образом мы пришли к пониманию [необходимости российских С-400]», — указал турецкий лидер.

Он, как пишет газета Hurriyet, также пригрозил Соединенным Штатам обратиться в международные инстанции в случае отказа Вашингтона выполнять условия соглашения, по которому он должен поставить Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

«Мы уже заплатили им [США] $1,25 млрд за участие в проекте F-35, — заявил президент Турции. — Если они совершат такой неправильный шаг (Вашингтон откажется поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 — прим. ТАСС), то мы обратимся в Международный арбитражный суд с целью вернуть уже потраченные деньги».

Отвечая на вопрос о возможном введении Соединенными Штатами санкций в связи с приобретением С-400, Эрдоган указал на невозможность применения рестрикций по закону. «[Принятый в США в августе 2017 года закон] CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») не может быть применен в отношении к Турции из-за того, что мы пошли на этот шаг [заключили договор с РФ о закупке ЗРС С-400] перед тем, как CAATSA вступил в силу».

Агентство Bloomberg 19 июня информировало, что администрация США рассматривает возможность введения рестрикций в отношении Турции в ответ на планы Анкары закупить у России ЗРС С-400.