Эрдоган рассказал о встрече «четверки» по Сирии в Лондоне

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил удовлетворение итогами четырехстороннего саммита по Сирии в Лондоне, в ходе которого турецкий лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии. Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании прошла на полях саммита НАТО в Лондоне.