Эрдоган рассказал о встрече «четверки» по Сирии в Лондоне

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил удовлетворение итогами четырехстороннего саммита по Сирии в Лондоне, в ходе которого турецкий лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии. Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании прошла на полях саммита НАТО в Лондоне.
«Встреча «четверки» по Сирии прошла вполне хорошо», — цитирует Эрдогана агентство Аnadolu.
| 2019-12-03T23:26:23+00:00 4 декабря 2019, 02:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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