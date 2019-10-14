Эр-Рияд не просил о посредничестве в диалоге с Тегераном, но такие предложения поступили от ряда стран — госминистр

Саудовская Аравия никого не просила о посредничестве в диалоге с Ираном, но несколько стран направили такие предложения Эр-Рияду, заявил госминистр королевства по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

«Мы не просили никого о посредничестве», — сказал аль-Джубейр журналистам в Эр-Рияде.

Тем не менее, по его словам, «предложения облегчить этот процесс поступали от целого ряда стран».

«Как я уже говорил, все зависит от иранцев. Они знают, что им следует делать — они должны изменить свое поведение и политику, если они хотят договориться с нами, как это делают нормальные страны», — подчеркнул саудовский дипломат.

Отвечая на вопрос о готовности Эр-Рияда подключиться к российской концепции безопасности в Персидском заливе, аль-Джубейр заявил, что «обсуждения на этот счет ведутся».

«Мы открыты для разговора со всеми нашими друзьями, когда это касается безопасности в Заливе», — сказал госминистр.

«Мы хотим, чтобы Залив был максимально безопасен, чтобы в нем была свобода судоходства, и мы хотим быть уверенными в том, что деятельность по контрабанде оружия и ракет будет пресекаться», — подчеркнул аль-Джубейр.