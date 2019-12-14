Энгин Озер: Давутоглу не конкурент Эрдогану

Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу в пятницу, 13 декабря, объявил о начале политической борьбы с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), в рядах которой он состоял еще три месяца назад, и даже в течение двух лет был ее лидером. Во главе вновь созданной Партии будущего бывший глава турецкого правительства собирается бросить вызов турецкому лидеру Раджапу Тайипу Эрдогану. В ходе презентации своего политического проекта Давутоглу уже выступил с жёсткой критикой в адрес главы государства и ПСР, обвинив турецкого лидера в концентрации власти в своих руках. Некогда близкий соратник Эрдогана Ахмет Давутоглу обвинил президента в кризисе экономики и насаждении страха, а также назвал «величайшим из преступлений» контроль исполнительной власти над судебной системой. «Несмотря на всё давление и атмосферу страха, которые нынешние власти насаждают, мы собрались вместе, чтобы установить демократическое и процветающее будущее для нашей страны. Президентская система была построена с мыслью о передаче максимально возможной власти правительству и усиления его влияния на законодательную и судебную ветви власть»,- цитируют его турецкие СМИ. Давутоглу обозначил переход к «парламентской системе» как одну из главнейших задач, стоящих перед его партией и призвал к принятию новой Конституции Турецкой Республики. Ранее о своих планах до конца года объявить о создании новой политической силы говорил и экс-вице-премьер Али Бабаджан.

Каковы перспективы созданной Ахметом Давутоглу Партии будущего, может ли он действительно составить конкуренцию правящей Партии справедливости и развития, увести часть электората турецкого лидера и, вообще, представляет ли угрозу для власти, комментирует для Zerkalo.az турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

По его мнению, шансов стать конкурентом Эрдогану у Давутоглу просто нет. «Давутоглу не очень популярный в Турции политик. В первую очередь потому, что все политические силы Турции обвиняют именно его в наличии четырех миллионов сирийских беженцев. Кроме того, Давутоглу консервативный политик. Другое дело – бывший вице-премьер Али Бабаджан, который тоже объявил о создании своей партии. Вот он либеральный политик, способный перетянуть на себя до тридцати депутатов от правящей партии, что нанесет явный ущерб ПСР»,- обрисовал перспективы оппонентов Эрдогана турецкий политолог.

Озер предполагает, что до выборов, возможно, к объединившимся антиэрдогановским силам присоединится и Кемаль Кылычдароглу, и на выборы они пойдут единым блоком против Эрдогана. И подчеркивает особо: в этом антиэрдогановском союзе главную роль играет Али Бабаджан, а не Ахмет Давутоглу, которому непоправимый ущерб нанесла его сирийская политика. И маловероятно, что Давутоглу может перетянуть на себя часть электората Эрдогана, ведь никакой реакции не последовало даже тогда, когда Эрдоган отправил его в отставку.

В то же время турецкий политолог обращает внимание на тот факт, что турецкое общество стремится к стабильности и спокойствию, чего, к сожалению, Эрдоган в силу своего характера не может ему дать. И хотя при Эрдогане вырос стандарт жизни, высокого уровня достигли здравоохранение и экономика страны, люди хотят еще и уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, даже в самой правящей партии есть недовольные тем фактом, что введенная в Турции президентская система до такой степени укрепила вертикаль власти. Все эти факторы в целом, по его мнению, могут способствовать оттоку электората в стан оппозиции. А сама новая оппозиция в лице отколовшихся от правящей партии политиков избрала линию поведения, направленную на раскол ПСР. В скором времени и Али Бабаджан объявит о создании своей партии, и тогда партии власти будут уже оппонировать консервативная партия Ахмета Давутоглу и либеральная партия Али Бабаджана, и тогда уже шансы расколоть правящую партию увеличатся.

Однако, социальные опросы, проведенные в Турции, подтверждают низкий уровень поддержки новых партий и их лидеров, а это означает, что они вряд ли смогут представлять большую проблему для Эрдогана и ПСР. Но ПСР все же следует помнить о поражении на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле и быть максимально осмотрительными, чтобы не потерять поддержку избирателей. И хотя до новых выборов еще 4 года, оппозиционные партии все же питают надежды на досрочные выборы. А пока идет процесс создания новых партий, далее, возможно, коалиций, и все они хотят выбить трон из-под Эрдогана. Но народ помнит, что все они вышли из эрдогановской «шинели», и этот факт скорее сыграет против них.