Эмиль Балаев: Хочу поблагодарить команду

Вратарь сборной Азербайджана и футбольного клуба «Тобол» Эмиль Балаев прокомментировал победу над «Таразом» (1:0) в чемпионате Казахстана.

«Мы очень серьезно готовились к этой игре, потому что «Тараз» — хорошая команда, и она не раз это демонстрировала. Как и предполагали, игра оказалась очень сложной. С первых минут они старались оказывать большое давление на нас, но мы вместе смогли устоять этому давлению. Обе команды имели шансы забить мяч, только в итоге сделали это именно мы. Хочу поблагодарить команду, которая несмотря на все сложности и обстоятельства, боролась, как единое целое, до последнего свистка. Поздравляю всех с заслуженными 3 очками», — заявил Балаев сайту клуба.