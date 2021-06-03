На 62 году жизни ушел из жизни ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Эмиль Гасанов.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети написал народный артист Азербайджана Салман Гамбаров.

Эмиль Гасанов родился 19 декабря 1960 года в Баку. Выпускник факультета струнных инструментов по классу виолончели (класс проф. Расима Абдуллаева) Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия).

Он работал в Азербайджанском государственном эстрадно-симфоническом оркестре телевидения и радиовещания под управлением Рафига Бабаева, в группе «Джанги» в сотрудничестве с одноименным танцевальным ансамблем, ансамбле Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, группах «Бакустик Джаз» Салмана Гамбарова и «Раст» Рашада Гашимова, и т.д. Участник международных джазовых фестивалей в Азербайджане, России, Германии, Франции, Швейцарии и других стран.