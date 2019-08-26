Эксплуатацию Boeing 737 MAX могут возобновить в IV квартале 2019 года

Эксплуатация самолетов семейства Boeing 737 MAX, приостановленная после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, может быть возобновлена в IV квартале текущего года, сообщил журналистам вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет.

«Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года», — сказал он, добавив, что такие сроки согласованы с авиавластями США.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 max различных модификаций, в том числе 8 и 9.(ТАСС)