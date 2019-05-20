«Джон Уик 3» обошел финальных «Мстителей» по сборам

Третья часть кинофильма «Джон Уик» студии Lions Gate Entertainment обогнала картину «Мстители: Финал» по кассовым сборам в США и Канаде в минувшие выходные.

Как передает Interfax, об этом пишет Dow Jones.

«Джон Уик 3», главную роль в котором сыграл Киану Ривз, заработал $57 млн в свой дебютный уик-энд, став лидером проката, показали предварительные подсчеты студии. В то же время финальный эпизод «Мстителей» в свои четвертые выходные в прокате собрал $29,4 млн, опустившись на вторую строчку.

На третьем месте в прокате расположился фантастический фильм «Покемон. Детектив Пикачу», который собрал в США и Канаде $24,8 млн. Четвертое место заняла картина «Собачья жизнь 2», заработавшая $8 млн.

Сборы третьей части истории наемного убийцы Джона Уика примерно в четыре раза превзошли результаты первого фильма, вышедшего в 2014 году, и почти вдвое превысили дебютный показатель второго, который был показан в 2017 году.

В мировом прокате кассовые сборы фильма «Джон Уик 3» составили около $92 млн.