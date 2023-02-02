Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду.

Форвард «ПСЖ» забил «Монпелье» (3:1) во вчерашнем матче Лиги 1.

Этот гол стал для него 697-м за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах: за «Барселону» он забил 672 мяча, за «ПСЖ» – 25. На достижение этой отметки у него ушло 835 игр.

На счету Роналду 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» и 101 за «Ювентус». Он провел 919 игр.

Отметим, что Криштиану также забил 5 мячей за «Спортинг», но они не учитываются в статистике, поскольку португальская лига не входит в топ-5 чемпионатов.

Роналду по-прежнему опережает Месси по голам непосредственно в матчах топ-5 лиг Европы – у Криштиану 495 забитых мячей в играх европейских топ-чемпионатов, у Лионеля 489. (sports.ru)