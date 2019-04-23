Две стороны медали, или как новые дороги увеличиваются статистику нарушений?

Бурное дорожное строительство, охватившее главный город нашей страны, безусловно, предмет для гордости. Шутка ли? Последние годы по качеству дорог наша страна занимает первые места в авторитетных международных рейтингах, а в минувшем году Азербайджан опередил по этому показателю многие страны мира, получив 36 место среди 137 стран мира в Индексе глобальной конкурентоспособности.

Однако на фоне безусловных достижений не менее привлекательна статистика возросших штрафов за превышение лимита скорости. Местные специалисты дорожного движения анонсируют печальное обстоятельство — за превышение скорости у нас может быть оштрафован любой, даже самый законопослушный водитель, а виноваты дороги. Но прежде чем перейти к анализу странной ситуации, предлагаем читателю весьма занимательную статистику.

Согласно опубликованным недавно данным Государственного комитета по статистике АР, по итогам минувшего года сумма штрафов за дорожные нарушения достигла 85,6 млн. манатов (73,7 млн манатов в позапрошлом году, т.е. рост составил 16,1% — ИФ). За отчетный период в республике было зафиксировано 3 млн 409,7 тыс. административных нарушений правил дорожного движения (рост на 1,3%). При этом почти половина — 49,6% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости (!). Такая ситуация сложилась в связи с необоснованным, по мнению специалистов дорожного движения, скоростным режимом на новых трассах.

Примечательно, что 52,5% зафиксированных нарушений в позапрошлом году также были связаны с превышением лимита скорости. Как видно, статистика упомянутых правонарушений несколько упала, однако сумма примененных штрафов за нарушение ПДД увеличилась, поскольку в прошлом году она была на уровне 73,7 млн. манатов, кстати, резко увеличившись к 2016 году. В этом памятном году нарушители на дорогах оплатили рекордную сумму в 85,4 млн манатов.

Но какие объективные обстоятельства привели к тому, что половина штрафов за нарушение ПДД приходится на санкции за превышение лимита скорости? По данным # руководителя правозащитной организации SIPAR Фазиля Мамедова, всему виной новые дороги с установленными здесь скоростными режимами. «Дело в том, что резко варьирующий скоростной режим провоцирует водителей на нарушения, главным образом, связанные с превышением разрешенной скорости. Именно по этой причине возросло количество штрафов и обращений в нашу организацию», — объяснил происходящее правозащитник, отметив, что резко меняющиеся скоростные режимы как будто специально провоцируют водителей на нарушения.

А, следовательно, о масштабах сложившейся ситуации говорит не только статистика штрафов, но и такой позитивный момент, как строительство новых трасс. За последние 10 лет состоялось открытие и закладка фундамента 165 автомобильных дорог и дорожных сооружений, было сдано в эксплуатацию 207 новых мостов, информируют официальные источники.

Остроту ситуации добавляет тот факт, что штрафы за нарушения, согласно новой версии Кодекса административных правонарушений, значительно увеличились. На данный момент превышение установленной на дороге скорости движения на 10-20 км/ч с нарушителя взимается штраф в размере 10 манатов, на 21-40 км/ч предусмотрен штраф в размере 50 манатов, на 41-60 км/ч – 150 манатов, более чем 60 км/ч – 250 манатов. Для сравнения, до правок трехлетней давности за превышение установленной скорости на 10-30 км/ч следовал штраф в 15-20 манатов, на 30-60 км/ч – 20-40 манатов, более чем на 60 км/ч – 40-60 манатов.

Правозащитник задается вопросом, из каких соображений вводятся ограничения скорости при отсутствии адекватных причин. «А вот вам ситуация — водитель едет по установленной скорости в 60 км/ ч и вдруг через два километра разрешенная скорость движения достигает 90 км/ч, проехав километр — снова 60 км/ч. И так на всем отрезке пути. В такой ситуации даже самые законопослушные водители могут попасть в число нарушителей, причем, поневоле», — считает Мамедов. С его слов, соблюдать такой режим практически невозможно, и водители его игнорируют, массово пополняя ряды нарушителей и увеличивая статистику штрафов за превышение лимита скорости.