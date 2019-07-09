Две акции протеста прошли у здания парламента в Тбилиси

Сразу два митинга одновременно прошли в ночь на вторник у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Как передает ТАСС, кадры акций в прямом эфире транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, а второго продолжали требовать отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Эти акции продолжаются с 20 июня.

Участники обеих акций протеста стали собираться у парламента с 19:00 в понедельник. Протестующих разделял кордон полиции. При этом участники митинга против сексуальных меньшинств проявляли агрессию в адрес требовавших отставки Гахарии.

На данный момент акции протеста завершены, у здания парламента остаются отдельные группы людей. Движение автотранспорта в этом районе открыто.