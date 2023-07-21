Массовые демонстрации протеста против осквернения святынь ислама, в первую очередь против проведенных в Швеции акций сожжения и надругательства над копиями священной для мусульман книги — Корана, прошли в пятницу в крупнейших городах южной части Ирака.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria.

Сотни человек, сторонников одного из наиболее авторитетных лидеров Ирака, шиитского имама Муктады ас-Садра вышли на центральные улицы Басры, Наджафа и Кербелы после проведения общей полуденной молитвы. В ходе демонстраций их участники сжигали флаги ЛГБТ-сообщества, которые среди иракских мусульман ассоциируются со странами Запада, скандировали лозунги против шведских властей, позволивших организовать мероприятия с нападками на исламские святыни.

Участники демонстраций в южном регионе Ирака, в котором проживают преимущественно представители шиитской конфессии, выразили поддержку правительству страны, принявшему решение о выдворении посла Швеции из Ирака. Минувшим днем суннитская община Ирака также одобрила действия кабинета министров и потребовала от правительства прекращения всех форм сотрудничества со Швецией. В заявлении Суннитского фонда Ирака отмечалось, что проживающий в Швеции иракский иммигрант «вновь и вновь возвращается к своим отвратительным действиям при поддержке шведского правительства и при молчаливом наблюдении за его преступлениями властей других западных стран».