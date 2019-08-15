Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли в интервью Variety раскритиковала Квентина Тарантино.
Ее, в частности, возмутили слова режиссера о том, что Брюс Ли был «довольно высокомерным».
Мог бы промолчать, это было бы мило с его стороны. Или мог бы извиниться и сказать: «На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего фильма. Но не стоит думать, что он действительно был таким». Шеннон Ли
Ранее артистка высоко оценила актерский талант Майка Мо, который сыграл ее отца в новой ленте Тарантино «Однажды в… Голливуде», но осталась недовольна решением режиссера превратить Брюса Ли в «карикатуру».
| 2019-08-15T15:06:08+00:00 15 августа 2019, 16:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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