Дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино из-за слов о ее отце

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли в интервью Variety раскритиковала Квентина Тарантино.
Ее, в частности, возмутили слова режиссера о том, что Брюс Ли был «довольно высокомерным».
Мог бы промолчать, это было бы мило с его стороны. Или мог бы извиниться и сказать: «На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего фильма. Но не стоит думать, что он действительно был таким». Шеннон Ли
Ранее артистка высоко оценила актерский талант Майка Мо, который сыграл ее отца в новой ленте Тарантино «Однажды в… Голливуде», но осталась недовольна решением режиссера превратить Брюса Ли в «карикатуру».