Десятки тысяч людей протестуют в Москве

Митинг в поддержку прав журналистов на проспекте Сахарова проходит под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Согласно заявке, на митинг собирались до 20 тыс. человек, пишет РБК.

Его организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Митинг был согласован 11 июня, в день, когда МВД объявило о прекращении уголовного дела в отношении Голунова.

И если изначально целью акции было добиться справедливости в отношении журналиста, то позже главной идеей стало требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия», объяснял Павел Гусев.

| 2019-06-16T17:25:16+00:00 16 июня 2019, 18:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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