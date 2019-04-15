Дамаск предпочитает Тегеран

Об этом говорили давно, но наступил момент, когда интересы четырех игроков в сирийском конфликте разошлись на довольно большое расстояние.

Так совпало, что после визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву российские военные начали покидать район города Тель-Рифат на севере Сирии. Прекращено совместное с турецкими военными патрулирование вокруг города.

Это укладывается в общее направление, когда больше года назад Турция начала оккупацию курдского региона Африн. Тогда против этого не выступили ни Москва, ни Дамаск. С тех пор ситуация круто изменилась.

Теперь сирийское руководство категорически против не только расширения турецкой зоны оккупации других курдских регионов, но заявляет, что будет силовым путем противостоять турецким планам и действиям.

Такая воинственность Дамаска основана на прогрессирующем сближении с Тегераном и усилении иранского присутствия в Сирии. Удивительного здесь ничего нет. Под турецким управлением в Африне изменяется демография. Из него уходят не только курды, друзы и армяне, но также и арабы. Их замещают турки из других частей Сирии и из самой Турции.

В Дамаске и Тегеране не без оснований считают, что таким образом Анкара намерена закрепить за собой всю северную часть Сирии вплоть до Манбиджа до турецкой границы на восток от реки Евфрат. Не важно под каким предлогом то ли в борьбе с терроризмом, то ли под каким-либо другим.

Как передает телеканал Al-Masdar News, «Несмотря на официальный уход России, Сирийская арабская армия отказалась покинуть город: вместо этого она усилила оборону вокруг Тель-Рифата и соседних с ним деревень. Иран также отверг требования Турции о выходе из преимущественно шиитских городов Аль-Захраа и Нубл в северной сельской местности провинции Алеппо». По иранской подсказке ХЕЗБОЛЛа заявила, что будет защищать эти территории от предполагаемой турецкой агрессии.

Для Москвы возникает несколько больших проблем.

Во-первых. Кремль свое вмешательство в сирийский конфликт объяснял необходимостью восстановления контроля режима Асада на всей территории страны. Теперь же Москва внешне, по крайней мере, не реагирует на оккупацию северных регионов. Дамаск категорически против, а Россия молча отходит в сторону.

Во-вторых. Присутствие Ирана в Сирии постоянно возрастает. Израиль реагирует на это налетами и бомбардировками объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а российские системы ПВО не реагируют. Сирийские же действуют неэффективно. Навряд ли в Тегеране и Дамаске этому радуются. Налицо конфликт интересов.

В-третьих. Как продолжение предыдущего. Очень интересная история произошла с передачей останков сержанта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибшего 37 лет назад в Ливане. Это произошло во время последнего скоротечного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву. В России утверждали, что тело было найдено во взаимодействии с сирийским руководством. Со своей стороны сирийское государственное телевидение сообщило, что официальному Дамаску ничего не было известно о деятельности на территории страны «спецподразделений России», которые занимались поиском останков солдат ЦАХАЛ.

В-четвертых. Во время визита президента Асада в Иран в феврале текущего года была достигнута договоренность об аренде Тегераном морского порта в городе Латакия. В свое время тогдашний командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Багери неоднократно заявлял, что корпус готов создать военно-морские базы в Сирии и Йемене.

Москва такую возможность не комментировала, но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно высказывал свою озабоченность подобной перспективой. В переводе с дипломатического на обыкновенный язык это означает, что иранские объекты и в порту Латакия в том числе будут подвергаться обстрелам и бомбардировкам авиацией ЦАХАЛ. С учетом возможного обострения отношений Тегерана с Вашингтоном к этому могут присоединиться и американцы.

Как при этом будет чувствовать себя российская военно-морская база в Тартусе вблизи Латакии, не очень трудно догадаться. При московском молчании по данному вопросу обращают на себя внимание публикации в арабской прессе о том, что при отработке логистических задач, связанных с новой базой в Латакии, Иран столкнулся с «некоторыми проблемами». Об их происхождении тоже не трудно догадаться.

В-пятых. Риторика Дамаска относительно так называемого освобождения Голанских высот военными способами становится все воинственней. Предполагать, что это может сделать правительственная сирийская армия даже не смешно. Во всех столкновениях с ЦАХАЛ она была неоднократно бита и подверглась полному разгрому. Скорее речь идет об участии подразделений КСИР в полномасштабной войне с Израилем. Естественно, что США в стороне не останутся и Москва окажется в очень непростом положении. В широкомасштабном конфликте израильская и американская армии будут бить по всем целям, невзирая на то есть рядом российские объекты или нет. В таких условиях Москва может втянуться в конфликт с настоящими противниками, а не с гибридными. Перспектива, что и говорить, удручающая.

В этих условиях стороны расходятся по разным углам ринга под названием Ближний Восток. Москва предпочитает, по крайней мере на данном этапе, Турцию, которой будут поставлять комплексы С-400. По этой причине сохраняет молчание по поводу планов Эрдогана относительно северной Сирии.

Дамаск же все сильнее дрейфует в сторону Тегерана и демонстративно пренебрегает мнением Москвы. Аналогично иранские власть имущие. Они повышают градус противостояния с США, заставляя Кремль все-таки определиться — с кем он?

В результате сирийская воронка дополняется ливийской, что потребует от Москвы дополнительных финансовых и организационных ресурсов и полной неясности даже ближайших перспектив.

В первую очередь не очевидны цели российской политики на Ближнем Востоке и Северной Африке. По мере усиления влияния Ирана в Сирии закрепление России в восточной части Средиземного моря становится все более проблематичным. В то же время просто уйти из Сирии Кремль не может, так как разрушится вся его внешнеполитическая конструкция.

И на все это накладывается перманентный экономический кризис, который уже долгое время испытывает российская экономика.

В Дамаске и Тегеране это прекрасно понимают и делают все, чтобы выдавить Россию из Сирии. У них уже есть очевидные успехи на этом маршруте.