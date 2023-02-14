К официальным резиденциям президента Владимира Путина подвели секретную ветку железных дорог, а рядом с ними построили железнодорожные станции. Это подтверждает выводы, что глава государства в последнее время предпочитает пользоваться поездом, а не самолетом, пишет «Проект».

Накануне издание «Досье» выпустило расследование, в котором утверждалось, что Путин перед началом войны с Украиной стал часто перемещаться на президентском бронепоезде.

«Проект» обнаружил три секретные железнодорожные станции недалеко от резиденций Путина. Одна из них находится на территории Валдайского национального парка возле деревни Долгие Бороды. Там же находится любимая резиденция Путина.

Трое местных жителей рассказали изданию, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для Путина. Их построили в 2019 году, пишет издание, изучив спутниковые снимки. Станция охраняется, на ее территории есть вертолетная площадка.

Бывший машинист, который работал на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал, что не раз видел спецпоезд президента.

«Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15–25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали», — отметил он.

Другие секретные станции обнаружили у двух других официальных резиденций Путина. В 2015 году построили железную дорогу к станции Ново-Огарево, которая находится в 400 метрах от резиденции главы государства. Землю под нее изъяли в пользу ФСО по решению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Станция скрыта под высоким забором, на котором через каждые 10 метров установлены камеры видеонаблюдения.

Третья секретная станция находится у резиденции «Бочаров ручей», ее построили в 2017 году. Она также скрыта под высоким забором.

Сам бронепоезд Путина, по данным «Проекта», базируется в депо на станции «Москва-Каланчевская». Там находится закрытый вокзал для вип-персон. Этот вокзал работает и сегодня, а забор вокруг него укреплен колючей проволокой. (moscowtimes.ru)