Сирия оставляет за собой право на ответный удар по Израилю, сообщило агентство SANA со ссылкой на письмо МИД.

МИД Сирии в ответ на авиаудары по объектам в Дамаске ночью 22 июля направил послание в Совет безопасности ООН. По мнению ведомства, удары израильских ВВС по сирийской территории усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и во всем мире.

«Сирия заявляет, что сохраняет за собой право использовать все законные средства в соответствии с Уставом ООН для ответа на непрекращающиеся агрессивные акции со стороны Израиля и требует от международного сообщества положить конец этим вероломным нападениям», — говорится в документе.

Ведомтсво обратило внимание на то, что США покровительствуют Израилю и поощряют его на продолжение атак, тем самым парализуя возможные меры со стороны Совбеза ООН по сдерживанию агрессора, тем самым подрывая престиж международного сообщества.