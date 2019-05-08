Да будет свет: ждать ли повышения планки льготного тарифа на электроэнергию?

Недавно в нашей стране была увеличена льготная часть тарифа на потребление газа с 1700 до 2200 кубометров. Многие ждут, что подобное решение будет принято и в отношении электроэнергии. На сегодняшний день те, кто потребляют более 300 киловатт-часов в месяц, платят по повышенному тарифу.

Как рассказал # экономист Фуад Ализаде, есть две позиции- это позиция населения, которое хочет получать бесперебойное электричество по низким ценам и позиция государства, которое устанавливает те тарифы, которые считает объективными. По его словам, «Азэнерджи» вкладывает немало средств в ремонт и обновление оборудования, и их нужно откуда-то брать.

Экономист отметил, что вопрос повышения лимитов льготного потребления электроэнергии может быть рассмотрен с учетом экономических показателей. Он подчеркнул, что, как гражданин, был бы только за то, чтобы это произошло в ближайшее время. Но, как считает Ф.Ализаде, сначала должны быть произведены соответствующие расчеты.

Экономист заявил, что иногда граждане нерационально используют электроэнергию, и тут лимитная планка служит сдерживающим фактором.

«Но в некоторых случаях люди вынуждены использовать электричество вместо газа, просто потому что он подается не во все дома, и нужно разбираться в причинах того, почему это происходит»–отметил эксперт.

По его словам, можно было бы рассмотреть внедрение сезонных лимитов. «Например, летом, когда без кондиционеров в нашей стране жить просто невозможно, потому счет за потребление электроэнергии, получается огромным, стоило бы значительно повысить льготную планку»–говорит он.

В свою очередь, председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что объем потребляемой электроэнергии–один из показателей развития государства.

«Сейчас вся техника работает на электричестве-микроволновые печи, холодильники, кондиционеры, пылесосы и т.д. И нужно, чтобы люди всем этим пользовались, а не чтобы это все простаивало из-за опасения превысить лимит на электроэнергию. Но необходимо применение дифференцированного подхода. По моему мнению, одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью, а также многодетные семьи вообще не должны оплачивать коммунальные услуги, они должны быть для них бесплатны. Что касается остальных, то если у гражданина в собственности, скажем, вилла, и потребление электроэнергии в ней больше, чем 500 КВ в месяц, то он должен платить не 11 гяпиков за кВт/ч, а 20. У него есть возможность столько платить. А те, кто потребляют меньше этой цифры должны платить по льготному тарифу»–считает эксперт.

Затронул эксперт и вопрос себестоимости электроэнергии. По мнению Н.Агаева, себестоимость 1кВт/ч составляет 7 гяпиков. Проблема, как отмечает эксперт, в частности, в том, что в стране до сих пор стоят старые теплогенераторы, используются старые технологии, которые нуждаются в замене.

«Да, что-то обновляют, но должна быть большая прозрачность, должны обнародовать данные, на что конкретно пущены средства»–заявил он.

По его словам, необходимо снизить потери электроэнергии при транспортировке по высоковольтным и низковольтным линиям электропередач. В результате потерь граждане, по сути, платят вместо 1 кВт/ч за 1,2 кВт/ч, считает он. До 30% вырабатываемой электроэнергии идет на обслуживание тепло и гидроэлектростанций. Нужно снизить этот показатель.

Н.Агаев также отметил, что можно было бы сэкономить порядка 10% электроэнергии благодаря повышению знаний потребителей по поводу бережного подхода к потреблению электроэнергии.

«Много электроэнергии впустую расходует и городское хозяйство- на перекачку воды без надобности, на освещение улиц и различных заведений в дневное время»–сказал он.

Экономист Натиг Джафарли высказал # свою точку зрения. По его убеждению, назначение лимитов на газ и электроэнергию вообще было неправильным решением.

«Азербайджан – энергетическая страна, и вся энергоинфраструктура строится и обновляется за счет бюджетных средств. Мы все участвуем в ее создании, как налогоплательщики. Если бы у нас были частные энергокомпании, то можно было бы говорить о лимитах, но у нас этим занимается только государство»– отметил он.

По его словам, повышение планки лимитных тарифов на газ решит проблемы с газом 80-85% абонентов. Что касается электричества, то лимит на него бьет по карманам граждан еще сильнее, и эксперт считает, что его надо или повысить в два раза или вообще убрать.

«Предпочтительней был бы последний вариант, но будет, вероятнее всего, первый. И без лимита его стоимость недешевая. Себестоимость 1 кВт/ч в Азербайджане выше, чем в Южной Корее, и нужно разбираться, в чем причина и что нужно предпринять. У нас ведь,–говорит Н.Джафарли,– свое сырье для выработки электроэнергии – газ и мазут. Нужна прозрачность работы в данной сфере, нужны обсуждения».