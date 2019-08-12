Что лучше:безразличное общество или…

Признаться, я не очень-то в курсе событий, происходящих в Кыргызстане — далекой центрально-азиатской и конечно же, бывшей советской республике.

Потому что политические волнения, митинги и протесты, даже смены властей стали тут очень уж частыми явлениями – за годы независимости республика повидала в общей сложности пять президентов.

В принципе, всего лишь за тридцать лет независимости это не такое уж большое число, даже вполне нормальная политическая арифметика, если учесть, что белорусы, живущие чуть ли не в центре Европы, за это время увидели всего одного президента – и то бывшего директора совхоза…

А среди президентов Кыргызстана были весьма интеллектуальные и образованные люди, даже такой, как первый президент республики Аскар Акаев, который был доктором технических наук, президентом республиканской Академии Наук. Не забегая вперед, заметим, что тот удержался у власти почти 15 лет, что до сих пор в Кыргызстане считается политическим рекордом, другие президенты не могут похвастаться такими показателями…

Конечно, не скажу, что киргизские президенты слишком уж отличались от уважаемого А.Лукашенко – нет, и они в основном были пророссийскими лидерами, пользовались властью для личного обогащения, назначали на очень высокие должности своих близких и родственников, и против них после ухода из власти возбуждались уголовные дела коррупционного характера, никто из них так и не запомнился каким-то особым вкладом в киргизскую национальную демократию.

В результате получилось так, что несмотря на революционную бдительность и пассионарность, киргизы и их страна не смогли особо, т.е. институционально отличиться от общего деспотического фона центрально-азиатских авторитарных режимов.

В принципе, и это дело понятное. Демократию вообще, трудно строить, еще труднее ее построить и установить в азиатской стране – ведь, тут нет способствующих, даже помогающих этому сложному общественно-политическому процессу региональных демократических институтов, таких как, например, Совет Европы.

Между прочим, мы азербайджанцы часто не должным образом оцениваем влияние этих институтов на нашу жизнь – не скажу, что лично я, как простой гражданин Азербайджана, вообще, в восторге от их деятельности, но скажу однозначно: без этих институтов все было бы гораздо сложнее и хуже.

Что касается Кыргыстана и киргизов, в любом случае то, что они протестуют и митингуют — это похвально и гораздо лучше, чем скажем, тотальная политическая апатия и безразличие. И это дает основания предполагать, что со временем и у киргизов все получится – ведь, все мы учимся на собственных ошибках.

Кроме того, защищать кого-то, особенно, что-то и быть готовым выдержать кое-какие испытания на этом пути — это глубоко нравственный поступок, безнравственностью является безразличие, эгоизм и трусость.

Еще раз заметим, что мы не очень-то в курсе последних событий; вполне возможно, что, и тут есть какие-то геополитические следы, какие-то элементы даже клановой борьбы. Мы все это не исключаем – ведь, политика не институт благородных девиц.

Страшнее всего этого политическая спячка, апатия и безразличие – в конце концов и американская демократия не сразу строилась. Еще Алексис де Токвилл с неподдельным удивлением писал, что в этой стране происходят какие-то странные вещи – куда не посмотришь какие-то митинги, какие-то собрания!..

Но результат на лицо – так установилась могучая американская демократия. Еще раз заметим, что путь к истинной демократии долог и довольно тернистый. И те, которые ищут какие-то «гладкие», «короткие и безболезненные» пути к демократии, часто сворачивают с пути и, в конечном итоге, получает деспотию, потому что удел слабых обществ и индивидов – это деспотия, «железная рука» и т.д.

Больше всего надо опасаться безразличия. Потому что безразличные общества и люди похожи на обычный пластилин – из них можно лепить что угодно, кого угодно. Поэтому пожелаем нашим киргизским братьям удачи; если они будут всегда такими небезразличными и самое главное, бдительными, трезвыми и, конечно, требовательными, у них рано или поздно все получится.