Члены экипажа захваченного Ираном танкера здоровы, сообщили в Британии

Члены экипажа захваченного Ираном танкера здоровы, судовладельцы готовят запрос на посещение моряков на борту, заявил представитель британской компании-совладельца судна Northern Marine Management.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.
«Нашим страховщикам удалось связаться с руководителем порта Бендер-Аббас по вопросам мореходства. Он сообщил, что члены экипажа нашего корабля в «хорошем состоянии здоровья», сам танкер стоит на якоре у порта. Он также попросил направить официальный запрос для организации посещения моряков на корабле. Я подтверждаю, что такой запрос готовится», — говорится в письменном заявлении представителя компании, полученном РИА Новости.
| 2019-07-20T19:47:49+00:00 20 июля 2019, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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