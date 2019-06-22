Число жертв обрушения здания в Камбодже увеличилось до семи человек

Число жертв обрушения строящегося здания на юге Камбоджи выросло до 7, еще 21 человек пострадал, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли, десять пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00 по местному времени (02.00 мск).