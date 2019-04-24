Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60

Число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек, передает на ТАСС.

Ранее сообщалось о 58 задержанных. По сведениям правоохранительных органов, в серии терактов были задействованы по меньшей мере девять террористов-смертников. Уточняется, что полиция опознала восемь из них, среди смертников была одна женщина.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек.