Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60

Число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек, передает на ТАСС.

Ранее сообщалось о 58 задержанных. По сведениям правоохранительных органов, в серии терактов были задействованы по меньшей мере девять террористов-смертников. Уточняется, что полиция опознала восемь из них, среди смертников была одна женщина.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек.

| 2019-04-24T10:40:57+00:00 24 апреля 2019, 14:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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