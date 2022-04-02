Власти Шри-Ланки ввели комендантский час, который будет действовать по всему острову до 4 апреля. Как передает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на государственном новостном портале.

Вечером 1 апреля власти объявили о введении чрезвычайного положения в стране из-за массовых беспорядков, вызванных экономическим кризисом. Вооруженные силы республики обладают широкими полномочиями для ареста подозреваемых в участии в беспорядках.

31 марта сотни демонстрантов попытались ворваться в дом президента страны Готабаи Раджапаксы в знак протеста против нехватки продовольствия, топлива и лекарств в стране.