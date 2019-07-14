Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале достигло 55

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 55.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

На настоящее время, по данным непальского МВД, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, более 30 получили серьезные ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг, 11 июля. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах, начнет улучшаться в понедельник, 15 июля.