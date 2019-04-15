Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае возросло до 26 человек

Власти Китая применили различные меры пресечения в отношении 26 подозреваемых в причастности к взрыву на химзаводе в восточной провинции Цзянсу. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении партийного комитета города Яньчэн, передает ТАСС.

«15 апреля органы общественной безопасности приняли меры пресечения в отношении 17 подозреваемых в совершении преступлений сотрудников компании «Цзянсу тяньцзяи» и подозреваемой в предоставлении ей ложных оценок проекта посреднической организации», — указывается в документе. «К настоящему времени аналогичные меры приняты в общей сложности к 26 подозреваемым», — говорится в заявлении парткома.

Ранее сообщалось о девяти подозреваемых: 23 марта власти начали расследование в отношении троих человек, а 13 апреля меры пресечения были приняты в отношении еще шести подозреваемых.

21 марта на заводе компании «Цзянсу тяньцзяи» в химическом промышленном парке города Яньчэн прогремел взрыв, в результате которого погибли 78 человек, еще более 600 получили ранения различной степени тяжести. Он был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.