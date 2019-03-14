Будь родственником! Отдай почку…

Как сообщил 13 марта 2019 года report.az в Милли Меджлисе идет работа над законопроектом «О донорстве и трансплантации человеческих органов». В этом законопроекте расширен круг ограничений на изъятие донорских органов у живых доноров. Отмечается, что изъятие органов или тканей (за исключением костного мозга) для трансплантации не допускается у лица, не достигшего 18 лет.

В проекте отмечается, что запрещено изъятие органов с целью трансплантации у лиц, находящихся в служебном подчинении реципиента и зависящих от него физически, морально, материально, у заключенных, ранее бывших донорами, беременных женщин, лишенных родительской опеки детей, военнопленных и нетрудоспособных лиц.

У живых доноров можно изымать один из парных органов, а непарные органы в том количестве и объеме, которые не представляют угрозу для жизни донора или не создадут нарушения в восстановлении его здоровья (kaspiy.az).

В 1999 году Милли Меджлис Азербайджана принял закон относительно трансплантации человеческих органов. Данный закон не предусматривал никаких ограничений при выборе донора. Донором мог стать любой желающий. Однако, 5 июня 2018 года Милли Меджлис внес ограничения в данный закон. Согласно этим ограничениям, донором для трансплантации мог стать только родственник реципиента.

«Почему только родственники должны выступать в качестве доноров? А если родственник откажется? Это может стать причиной смерти реципиента», — спрашивает доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Как отметил Адиль Гейбулла, в других странах в случае гибели человека его органы изымаются для пересадки. «В этих странах действуют Банки человеческих органов и целые сети по их доставке. Но, в Азербайджане родные не соглашаются даже на вскрытие тел своих родственников. Поэтому создание в Азербайджане такой сети является невозможным», — сообщил #.

«Азербайджан не подписал Дополнительный протокол к Конвенции по правам человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека от 24 января 2002 года. Согласно статье 27 этого протокола, подписавшие этот документ государства берут на себя обязательства по обеспечению быстрой и безопасной перевозки органов и тканей с их территории в страну реципиента. Если бы Азербайджан подписал данный протокол, то граждане страны имели бы возможность заказать необходимые для пересадки органы из Банков по относительно недорогой цене. Поэтому в случае необходимости лицу, нуждающемуся в трансплантации органов, приходится либо выезжать в другие страны для проведения операции, причем цены на эти операции очень высокие, либо обращаться к своим родственникам», — сообщила # главврач поликлиники N8 Тамилла Керимова.

Почему же Азербайджан не подписал данный протокол, ведь это могло бы спасти столько человеческих жизней?

Сотрудник пресс- службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, с которой мы связались, чтобы узнать, собирается ли Азербайджан присоединиться к вышеназванному протоколу, посоветовала обратиться в Кабмин: «Решение о подписании такого рода протоколов принимает Кабмин, обратитесь туда».

Мы обратились в пресс- службу Кабинета министров Азербайджана. Сотрудник пресс- службы Кабмина Анар Амирасланов в очередной раз отказался ответить на наши вопросы.

P.S. Несколько лет тому назад депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева сообщила СМИ, что написала завещание по поводу трансплантации своих органов. «Если я когда-нибудь попаду в аварию, буду при смерти, или мой мозг умрет в результате какого-либо заболевания, мои органы, причем совершенно бесплатно, можно будет использовать для того, чтобы вернуть к жизни других людей, нуждающихся в трансплантации этих органов. Таким образом, прощаясь с жизнью, я смогу сделать свое последнее доброе дело». Депутат тогда подчеркнула, что пока в нашей стране не приняты механизмы, регулирующие этот вопрос с юридической стороны, и призвала соответствующие органы уделить больше внимания этому вопросу.

Видимо, соответствующие органы не совсем правильно поняли призыв депутата.