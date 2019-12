Борис Джонсон выиграл по очкам

Консервативная партия Великобритании одержала уверенную победу на внеочередных парламентских выборах. Она получила 364 из 650 мест в Палате общин. Последний раз консерваторы побеждали в Великобритании с таким счетом при премьер-министре Маргарет Тэтчер в 1987 году. Интересно, что даже тогда у Железной Леди были претензии к Европейскому экономическому сообществу. Помахивая перед телекамерами дамской сумочкой, она требовала:«Верните наши деньги».

Проблема выхода из ЕС на этих выборах была центральной. Не случайно британская пресса окрестила их как референдум по Brexit’у. Борьба была очень острой и свидетельствует о серьезных переменах во внутренней политике Великобритании и предпочтениях ее граждан.

Хотя по телевизору и в интернете показывали очереди у избирательных участков, большое количество молодых людей, которые обычно на выборы не ходят, явка на выборах составила 67,5%, что на 1,5% ниже, чем на выборах 2017 года.

Если несколько отвлечься от победных арифметических результатов консерваторов, то ситуация выглядит несколько иначе. Тори получили 43,6% голосов избирателей, что всего на 1,2% больше, чем их результат на выборах 2017 года, когда партией руководила Тереза Мэй. Столь высокие показатели распределения мест в парламенте для консерваторов связаны с особенностями британской избирательной системы. Побеждает кандидат, набравший больше голосов в ключевых округах, даже сравнительно небольшой перевес в них, может сильно изменить окончательный результат. Это привело к тому, что консерваторы получили на 46 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.

Как иллюстрация. Хотя оппозиция в сумме получила 50,4% голосов, а сторонники Brexit только 45,6%, консерваторы далеко от них оторвались по числу парламентских мандатов. Тем самым Джонсон выиграл, но похоже, что только по очкам. Впереди у него очень много проблем.

Главным проигравшим оказалась Лейбористская партия. Она получила 203 мандата. Потеря составила 59 мест. Это худший результат для партии с 1935 года.

В таком серьезном поражении политики как внутри, так и вне партии обвиняют ее лидера Джереми Корбина. Во-первых, он занял невнятную позицию относительно Brexit. Главный для страны вопрос не получил соответствующей оценки партии в период избирательной кампании. Однако еще важнее, во-вторых. Лейбористская партия заняла левую, если не сказать, левацкую позицию относительно важных проблем. Одна поддержка национализации чего-то стоит.

Это несколько необычно для Британии, но лейбористы потерпели поражение на севере и центре страны в так называемых рабочих округах, где они традиционно уже многие годы побеждали.

Еще один фактор, который добавит головной боли победителям. Столичные города Лондон и Эдинбург, вместе с университетскими Оксфордом, Кембриджем и Даремом проголосовали за лейбористов. Это при том, что Борис Джонсон был мэром Лондона два срока в 2008-2016 гг. И довольно успешным. Получается, что центры, где производится значительная часть товаров и услуг, а также оборот финансов проголосовали против Brexit. И это только одна из больших проблем, ожидающих Джонсона.

Вторая по значимости — это успех Шотландской национальной партии (ШНП). Она получила 48 мандатов из 59 округов. Прибавка составила 13 мест. Характерно, что консерваторы в Шотландии получили 5 мест, либеральные демократы — 4, лейбористы -1.

Главный пункт в программе ШНП — скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии. Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости. «Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза».

Конечно Лондон будет всеми силами этому препятствовать, но подобные требования раздаются и из Северной Ирландии. Там тоже не хотят выходить из ЕС. К тому же североирландская Демократическая юнионистская партия закрепила свое положение, хоть и потеряла два мандата.

Основным направлением деятельности премьер-министра Джонсона будет Let the Brexit done — давайте закончим Brexit. Сделать это будет не очень просто. Какие-то возможности договориться с Брюсселем остаются, но по ним предстоит сложная и упорная борьба в том числе и в Консервативной партии.

Здесь некоторую поддержку окажет Вашингтон. Президент Дональд Трамп в свойственной ему манере приветствовал Джонсона. Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! … Celebrate Boris! — Поздравления Борису Джонсону с отличной победой!… Празднуй, Борис!

Кроме того, Трамп написал, что теперь ничто не помешает заключить крупную новую торговую сделку после Brexit. И она, по его мнению, имеет потенциал стать намного крупнее и выгоднее, чем любая сделка с ЕС.

Это обновленная идея формирования англо-саксонского блока, о которой всегда писал Черчилль в своей переписке с Рузвельтом. США гораздо важнее защищать Британию, чем остальную Европу. И эта мысль прослеживается во всех действиях Трампа. Другое дело, что этот подход сталкивается с сильным противодействием во всех эшелонах американской власти. Там, конечно, готовы к более тесным отношениям с Великобританией, как с важнейшим и привилегированным союзником. Тем не менее, в Вашингтоне в большинстве своем не хотят ставить под угрозу евроатлантические отношения. Чтобы не говорил Трамп, НАТО остается краеугольным камнем безопасности не только Европы, но и Северной Америки.

Где уж точно не обрадовались победе Джонсона и его партии на выборах, так это в Москве. Отношения с Лондоном у нее близки к точке замерзания и нет никаких возможностей вывести их из глухого тупика.

Дело Скрипалей и последующие действия российских спецслужб нисколько не способствуют хоть какому-то продвижению. Джонсон известен как яростный критик российской аннексии Крыма и действий на Донбассе. И в этом отношении ничего не изменилось.

Как следствие, в отношении Украины Великобритания продолжит ее поддержку, в первую очередь, дипломатическую и финансовую. Вполне возможно, что после Brexit улучшатся торговые отношения. Для Британии очень важен сельскохозяйственный импорт и для Киева открываются перспективы войти на него со своей продукцией, которая все больше выдерживает конкуренцию на таких требовательных рынках как европейский и североамериканский.

На обозримую перспективу Лондон останется противником России в стратегическом и политическом отношении. Слишком много противоречий у двух государств. Исторических, ментальных и геополитических. Выход из ЕС увеличит поле для маневра британской дипломатии, чем она не замедлит воспользоваться.

Пока же после публикации результатов голосования, существенно повысился курс британского фунта. Он поднялся на 2,7% до 1,35 доллара за фунт. По отношению к евро курс вырос почти на 2%. Затем последовала некоторая коррекция, британская валюта в пределах 1,28-1,30 доллара США стоит гораздо дороже, чем в последние полтора месяца.

Так финансы отреагировали на завершение периода политической неопределенности относительно Brexit.