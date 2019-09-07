Бокал пива обошелся австралийскому журналисту в 68 тысяч долларов

Через некоторое время выяснилось, что официант в баре по ошибке ввел на терминале 55 тысяч фунтов вместо пяти с половиной. Более того, банк списал еще две с половиной тысячи долларов за проведение транзакции.

Позже Лейлор поделился в своем Twitter -аккаунте фотографией из того самого бара. На снимке изображен бокал с пивом, который журналист назвал «самым дорогим в истории».

Представитель бара пообещал как можно быстрее разобраться в ситуации. Банк уже вернул журналисту комиссию за платеж.