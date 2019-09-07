Бокал пива обошелся австралийскому журналисту в 68 тысяч долларов

Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор заплатил около 68 тысяч долларов за бокал пива в баре в британском Манчестере, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Лейлор приехал в Великобританию освещать турнир по крикету. Перед началом соревнований мужчина решил зайти в один из пабов, чтобы попробовать местный эль.
Как сообщил сам журналист, на нем не было очков, поэтому он не проверил счет и спокойно оплатил его банковской картой. Через несколько часов ему позвонила испуганная жена и сообщила, что с их совместного счета списали около 68 тысяч долларов.
| 2019-09-07T19:25:06+00:00 7 сентября 2019, 20:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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