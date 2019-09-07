Бокал пива обошелся австралийскому журналисту в 68 тысяч долларов

Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор заплатил около 68 тысяч долларов за бокал пива в баре в британском Манчестере, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Лейлор приехал в Великобританию освещать турнир по крикету. Перед началом соревнований мужчина решил зайти в один из пабов, чтобы попробовать местный эль.
Как сообщил сам журналист, на нем не было очков, поэтому он не проверил счет и спокойно оплатил его банковской картой. Через несколько часов ему позвонила испуганная жена и сообщила, что с их совместного счета списали около 68 тысяч долларов.