Союз журналистов Германии (DJV) раскритиковал запрет журналисту общественно-правовой медиакомпании ARD Роберту Кемпе освещать матчи которые будут проходить в России этим летом. Глава DJV Франк Ибераль чемпионата Европы по футболу,заявил в пятницу, 11 июня, что этот инцидент вновь демонстрирует, что «критическое освещение событий в России не только нежелательно, но также может иметь последствия для журналистов». Ибераль призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оказать давление на российские власти, чтобы те разрешили въезд Кемпе.

Ранее УЕФА сообщил, что одна из стран-хозяек Евро-2020 после проверки отказала Кемпе в аккредитации. На запрос немецкой телерадиокомпании WDR в организации ответили, что речь идет о России. Главный редактор WDR Эллен Эни назвала это решение «ограничением свободы прессы, которое неприемлемо для нас», и сообщила, что компания теперь рассматривает «альтернативные возможности въезда» журналиста в Россию.

Кемпе сотрудничает с WDR и ARD уже более десяти лет и специализируется на взаимосвязи спорта и политики. Ранее Кемпе в одной телепередаче и подкасте рассказал о российском концерне «Газпром», одном из спонсоров Евро-2020, и его связях с футбольным бизнесом в Европе. «Связь между «Газпромом» и УЕФА тесная, на мой взгляд, она выходит за рамки обычного спонсорства», — заявил Кемпе несколько дней назад.

Кемпе был также одним из авторов журналистского расследования о коррупционных схемах в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в частности об обстоятельствах голосований о месте проведении чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах, которые достались России и Катару.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии) пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи примут 11 городов разных стран Европы, в том числе Санкт-Петербург. (DW)