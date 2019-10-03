Boeing обвинили в экономии на системе безопасности 737 MAX

Старший инженер Boeing обвинил компанию в том, что во время разработки самолета 737 MAX она сократила расходы за счет экономии на системе безопасности, и это могло привести к катастрофическим последствиям. Он направил жалобу в Минюст США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на копию документа.

Жалобу инженера приобщили к материалам расследования двух авиакатастроф с участием 737 MAX. Реакция следствия пока неизвестна. Как отмечает газета, многие нынешние и бывшие сотрудники Boeing описывали случаи, когда руководство компании отклоняло какие-то рекомендации инженеров, думая в первую очередь о прибыли.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, на борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, который летел из Эфиопии в Кению. В результате трагедии также погибли все члены экипажа и пассажиры —157 человек. (kommersant.ru)