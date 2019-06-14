Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу сообщил йеменский телеканал Al Massira, передает ТАСС.

Саудовское агентство печати, в свою очередь, информировало со ссылкой на заявление возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции о том, что системе ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников, целью которых, помимо воздушной гавани, был город Хамис-Мушаит.

Отмечается, что авиасообщение в аэропорте нарушено не было, задержек в вылетах и прилетах рейсов не зафиксировано.

12 июня хуситы подвергли аэропорт города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек различных национальностей.

| 2019-06-14T09:12:50+00:00 14 июня 2019, 11:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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