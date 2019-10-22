Барселона призвала Мадрид начать диалог без предварительных условий

Глава правительства (женералитета) Каталонии Ким Торра заявил, что призывает правительство Испании начать диалог для урегулирования проблемы без предварительных условий, в рамках которого будет отстаивать право на самоопределение.

«Правительство (Каталонии) выступает за политическое и демократическое урегулирование, призывая и.о. премьера (Испании) начать диалог без предварительных условий, в котором каждая сторона могла бы предложить условия разрешения нынешнего конфликта. В рамках этого диалога женералитет будут отстаивать право на самоопределение как путь для определения политического будущего Каталонии», — заявил Торра на пресс-конференции в Барселоне, которую транслировал телеканал 24 Horas.

Торра также сообщил, что за последние дни в общей сложности звонил и.о. премьера Испании Педро Санчесу четыре раза, однако тот так и не согласился с ним поговорить, по мнению главы женералитета, это свидетельствует о «безответвенности» главы испанского правительства. (РИА Новости)