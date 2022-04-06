Соединенные Штаты готовы к проведению серьезных переговоров с КНДР без предварительных условий. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по КНДР Сон Ким.

«В то же время мы не закрыли дверь для дипломатии. Мы привержены тому, чтобы вести серьезный и непрерывный диалог. Как мы говорили множество раз, мы готовы встречаться с КНДР без предварительных условий. Однако Пхеньян должен сделать выбор в пользу прекращения своих дестабилизирующих действий, в пользу взаимодействия», — отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США. По его словам, американские должностные лица неоднократно «предлагали [коллегам из] КНДР встретиться, чтобы обсудить все, любые вопросы». «Тем не менее КНДР отклоняет наше приглашение к диалогу», — сказал дипломат.

Он также заверил, что США «готовы заниматься любыми серьезными обеспокоенностями», которые могут быть у Пхеньяна относительно «ситуации на [Корейском] полуострове».