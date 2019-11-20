Азербайджанка признана лучшим PR специалистом в Турции

В Стамбуле состоялась торжественная церемония вручения «Премии Братства Турции и Азербайджана».

Как сообщает #, в номинации «Лучший PR специалист года» победила профессор, заведующая кафедрой журналистики Бакинского Славянского Университета, Заслуженный Журналист Шелале Гасанова, которая удостоена награды за активное продвижение национальных интересов Азербайджана и духовных ценностей тюркского мира.

По итогам конкурса, организованного «Обществом Дружбы Стамбул-Азербайджан», по разным номинациям премии были удостоены видные политики, экономисты, деятели науки, культуры, представители туристической индустрии, масс-медиа из Турции и Азербайджана.

Председатель общества Хулия Агасой во время открытия торжественной церемонии особо подчеркнула, что целью мероприятия является объединение лучших специалистов обеих стран для подтверждения нерушимости тюркского мира.

Среди почетных гостей праздничного мероприятия были ответственные лица Консульства Азербайджана в Стамбуле.

Церемония вручения премий транслировалась в прямом телеэфире и была широко освещена в новостных выпусках телеканалов, газет и электронных СМИ Турции.