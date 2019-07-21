Азад Рагимов рассказал о расходах на Еврофестиваль

Каждый спортсмен, который приехал в Баку для участия в XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, ежедневно будет тратить 90 евро. Сюда входят расходы на трехразовое питание и проживание.

Об этом, сообщил на пресс-конференции в воскресенье министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По его словам, транспортные расходы и расходы на перелет оплачивают Национальные олимпийские комитеты стран-участниц.

Министр подчеркнул, что Баку полностью готов к соревнованиям.

«Все объекты, где пройдут соревнования, Деревня атлетов, весь Баку полностью готовы к этому фестивалю. Спортсмены и представители Национального олимпийского комитета уже размещены в Деревне атлетов. Уверен, что эти соревнования, в которых примут участие спортсмены 48 стран, подарит самим атлетам, фанатам спорта и журналистам незабываемые впечатления. Для освещения этого мероприятия аккредитовались 345 представителей медиа из 22 стран», — сказал министр.

Комментируя первый день соревнований, министр отметил успешное выступление азербайданских спортсменов. В частности, он сообщил, что один борец — Фарид Садыхлы — вышел в финал. В целом же, пять азербайджанских спортсменов с легкостью прошли первый этап.

Также А.Рагимов затронул вопрос продажи билетов: «6 750 билетов на церемонию открытия уже проданы. К сожалению, с технической точки зрения количества мест на некоторых аренах немного, а желающих посмотреть соревнования, наоборот, много».

Отметим, что сегодня, 21 июля, в 20:00 в Бакинском кристальном зале состоится торжественная церемония открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля. Соревнования завершатся 27 июля.