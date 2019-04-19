Армянские «штурмовые группы» – это не «пчелиный рой», но от их провокаций никто не гарантирован

Недавно министр обороны Армении Давид Тоноян сделал заявление по поводу армянских «штурмовых групп», которые «могут создать хаос в тылу противника». Насколько данное заявление реалистично в современных условиях прокомментировал #, главный эксперт Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексей Синицын.

«Тоноян бросил фразу, которая дает понять всю «глубину» его замысла:«Если противник пойдет на провокации в одной точке, то армянские ВС могут ударить не только в точке B, но и C, D, E». Он намекает на т.н. «swarming», то есть, тактику «пчелиного роя». Тоноян долго сидел в Брюсселе, где, видимо, и узнал о далеко не новой военной доктрине «AirLand Battle». Один из ее элементов – это установление господства в воздухе (отсюда и этот бред о закупке армянскими олигархами Су-30), под прикрытием которого проводятся операции на земле, в том числе, и малыми группами сил специальных операций», — сказал эксперт.

По его словам, каждая группа концентрируется на одной цели в боевых порядках или тылу противника.

Эксперт также отметил, что тактика «роения» подразумевает действия сразу нескольких таких групп на разных участках, которым ставится задача нанести противнику максимальный урон в каком-то конкретном месте и мгновенно рассредоточиться, «раствориться в воздухе».

«Бойцы «пчелиного роя» никогда не ждут подхода своих основных сил к захваченному объекту. Разгромив его, они просто исчезают. Такие действия способны осуществлять только прекрасно подготовленные, мобильные, автономные группы. Они должны быть обеспечены высокоэффективной военной техникой и оружием, современной экипировкой и, что очень важно, должны быть обеспечены информацией в реальном режиме времени.

Для этого в подобных операциях американские военные задействуют очень дорогую и очень сложную компьютеризованную систему управления боем C4ISR, которая, скажем так, интегрирует в единое, целое командование, управление, коммуникации, компьютеры, разведку, наблюдение и рекогносцировку. Военнослужащий такой группы сам становится боевым элементом «сетецентрических военных действий»», — добавил он.

Синицин считает, что у армян на подготовку и оснащение подобных «штурмовых групп» нет ни денег, ни современных технических средств.

«У них нет специалистов, нет опыта и крайне недостаточно адекватного людского ресурса. Но это не значит, что мы гарантированы от неожиданных вызовов на линии фронта. Надо быть готовым к тому, что армяне попытаются силами обычных диверсионно-разведывательных групп организовать провокации на одном или, максимум, двух ограниченных участках первого оборонительного рубежа, начиная с ближайшего к ним отдельного узла обороны», — подчеркнул он.

По его словам, если армянским ДРГ удастся нанести хотя бы малейший урон, а, тем более, если азербайджанская сторона понесет даже незначительные потери, то эти факты будут представлены армянскому обществу и всему миру как торжество военный доктрины Тонояна под мудрым руководством Пашиняна.

«Поэтому в заключение еще раз подчеркну – армянские военные не смогут организовать стратегическое наступление на карабахском театре военных действий. Они также не способны нанести превентивные удары с использованием жалящей тактики «пчелиного роя». Но от их провокаций никто не гарантирован. И для того, чтобы армяне не могли построить новую пиар-кампанию своей армии на таких провокациях, их необходимо пресекать максимально жестко», — резюмировал он.